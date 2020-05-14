哈萨克斯坦将开展前瞻性研究 预测至2035年国家发展情况

哈通社/努尔苏丹/5月14日--哈萨克斯坦专家们将启动前瞻性研究，以展望国家至2035年的发展状态。

据悉，BTS数字教育中心负责人萨亚萨特·努尔别克、新专业项目副主任叶夫根尼·维诺格拉多夫，TALAP应用研究中心专家叶斯肯德尔·阿克勒巴耶夫等多名专家将参与此次研究项目。

哈萨克斯坦社会发展研究所将在“精神文明复兴”规划框架下进行瞻性研究。根据计划，研究所将在2020年底前完成以下几个系列的研究：“形成哈萨克斯坦形象”、“哈萨克斯坦在国际舞台”和“包容性世界观和形成包容性社会”。

“精神文明复兴”规划分析和实施方法保障办公室负责人古丽米拉·苏鲁坦哈兹表示，前瞻性研究是与未来合作的有效方法之一。作为一种智能技术，前瞻性研究的目的是对直接影响未来并创造 «机会之窗»的全球和本地趋势进行分析。 通过展望未来，我们要发现错误和不足之处，并主动找出新的模式和解决方案，以提高公众意识现代化的有效性，这是当今社会进一步发展的必要条件。

据其介绍，研究将采用三段式前瞻设计。最短-至2025年，中间-至2030年，最长-至2035年的社会发展情景。研究结果包括悲观、现实和乐观的发展情景。

她表示，可将前瞻性研究结果称为行动路线图。研究的复杂性在于，将在公众意识薄弱、研究不足的领域开展这项研究。

第一段的研究将于6月底在线举行。

此外，外交政策、教育和融合教育领域的国内外专家和实践者都将参与该项目。

【编译：阿依波塔】



