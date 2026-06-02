哈萨克斯坦计划至2035年新增8.4吉瓦“绿色”能源装机容量

能源部部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫1日在巴库能源周全体会议期间表示，深化与阿塞拜疆的合作及推动"巴库—第比利斯—杰伊汉"输油管道发展，是哈方的重要优先事项。该航线不仅将作为里海管道联盟的有效补充，更能显著推动出口路线多元化。

—对于哈萨克斯坦而言，巴库—第比利斯—杰伊汉管线具有极高的战略意义。它不仅是一条运输走廊，更是欧亚大陆能源安全新架构的重要组成部分，-阿克肯杰诺夫强调。

他指出，通过这一管线运输的哈萨克斯坦原油总量计划从目前的每年150万吨提升至220万吨。同时，里海管道联盟仍是哈国石油出口的主要通道，2025年该系统原油运输量达6480万吨。

阿克肯杰诺夫还重点介绍了哈萨克斯坦2035年前的能源新战略及低碳经济转型路径。根据相关规划，哈国计划在2035年前投产总计8.4吉瓦的可再生能源项目。

目前，哈国境内共有169个可再生能源设施在运行，总装机容量约3.7吉瓦，发电量占全国电力需求的7%左右。项目实施过程中，中国、阿联酋、法国及德国等国的国际知名企业均深度参与。

此外，阿克肯杰诺夫特别提到了"里海绿色能源走廊"项目的重要性。作为哈萨克斯坦、阿塞拜疆与乌兹别克斯坦的三方合作倡议，该项目旨在搭建起连接中亚与欧洲、基于清洁能源与现代化技术的"能源桥梁"。

与此同时，哈国也在积极开发"绿色"氢能项目，其中包括位于曼格斯套州的Hyrasia One项目。为实现能源行业现代化升级及减排目标，国内正积极引进"清洁煤"技术。

据了解，6月1日至3日在阿塞拜疆举行的巴库能源周，集成了"里海石油与天然气"国际展会、"清洁能源"展会及巴库能源论坛等重要议程。期间，哈萨克斯坦与土耳其代表就石油、天然气、化工及能源领域的合作前景进行了深入探讨。