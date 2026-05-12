哈萨克斯坦计划2035年前新增26吉瓦发电能力

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦能源部副部长能源部副部长巴赫特詹•伊利亚斯在乌兹别克斯坦首都塔什干举行的“Uzbekistan Energy Forum”能源论坛上表示，哈萨克斯坦计划在2035年前新增26吉瓦（GW）发电能力，以推进能源转型和实现碳中和目标。

他表示，哈萨克斯坦正朝着2060年实现碳中和的目标推进。根据规划，到2035年前，全国将新增26吉瓦发电能力，其中5.5吉瓦将通过现有发电站现代化改造实现，其余部分则来自清洁能源新发电项目。

Фото: Әлихан Асқар/ Kazinform

按照规划，到2035年，哈萨克斯坦可再生能源发电占比将提高至25%。未来，太阳能、风能及水电项目还将额外新增8吉瓦发电能力。

与此同时，哈方还将推进电力与供热网络升级。目前，哈萨克斯坦正在实施一项计划持续至2029年的大型国家能源现代化改造项目，内容包括建设数百公里新输电线路，并对现有基础设施进行维修升级。

伊利亚斯指出，哈萨克斯坦也在积极发展替代能源，尤其是氢能领域。目前，哈方已批准氢能发展长期规划，并正在研究制定相关法律法规，同时考虑在部分企业启动“绿色氢能”试点项目。

他还表示，随着数据中心需求持续增长，越来越多投资者希望使用通过清洁方式生产的电力。为此，哈萨克斯坦正在研究相关市场机会与合作方案。

此外，哈方强调愿继续加强与中亚及独联体国家在能源领域的合作与经验交流。

【编译：达娜】