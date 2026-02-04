中文
    阿斯塔纳2035年前发展规划：拟推进130余个投资项目

    哈萨克国际通讯社讯）据阿斯塔纳市政府官方网站消息，日前，围绕《阿斯塔纳市总体规划》项目开展的战略环境评估公众听证会在首都举行。会议重点讨论了在落实至2035年城市发展规划过程中，因引入投资项目而带来的城市空间和区域发展的主要变化。

    此次对总体规划的修订，是在综合城市规划、项目前期文件分析及充分考虑生态环境因素的基础上进行的。官方表示，总体规划的核心参数保持不变，调整工作主要围绕具体实施路径和项目布局展开。

    根据披露信息，共有130余个投资项目被纳入规划审议范围，涵盖首都发展的多个重点领域。其中包括工业项目、物流设施，以及学校、幼儿园、医疗机构、体育综合体等社会基础设施项目，同时还涉及商务和商业用途设施及其他相关建设项目。

    市政府指出，这些项目的实施将有助于推动城市经济发展、创造新的就业岗位并促进城市基础设施现代化。尤其是其中五个大型项目，预计可直接创造约2000个新的就业岗位。

    与此同时，所有规划项目均在战略环境评估框架下进行审查。相关专家对项目可能对空气和水质、绿地保护以及居民健康产生的影响进行了系统分析，并同步制定降低环境风险的应对措施，以确保城市发展与生态安全之间的平衡。

    【编译：达娜】

