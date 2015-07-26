乌赞和哈拉曼德巴斯油田采油授权协议被延长至2036年

哈通社阿斯塔纳7月26日电 哈萨克斯坦石油天然气勘探与开采股份公司（哈油气勘探与开采公司）表示，该公司下属企业--乌赞石油天然气公司与能源部已签署关于将乌赞和哈拉曼德巴斯油田采油授权延长至2036年5月31日的协议。

乌赞和哈拉曼德巴斯油田位于曼格斯套州，是哈萨克斯坦规模较大的两个油田。根据1996年5月31日签署的协议，两个油田的采油授权期限应于2012年结束。

据悉，作为哈萨克斯坦石油天然气公司负责石油勘探与开采的子公司，哈油气勘探与开采公司是国内三大原油开采商之一。包括公司在KazGerMunai、CCEL以及Petrokazakhstan 等企业的份额，哈油气勘探与开采公司 2014年的原油开采量达1230万吨，日产量25万桶。

截至2014年的统计显示，哈油气勘探与开采公司掌握的原油探明储量有1.77亿吨（13.03亿桶），其中1.32亿吨（9.81亿桶）归属于乌赞油气公司、耶慕布油气公司、乌拉尔油气公司等公司下属企业。

哈油气勘探与开采公司在哈萨克斯坦证券交易所和伦敦证券交易所上市，公司在2006年9月进行IPO中，共吸引20亿美元的资金。（编译：吴然）