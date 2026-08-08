2036年前构建生物技术创新体系 哈萨克斯坦发布发展战略草案

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦计划到2036年建立覆盖科研创新、成果转化、产业应用全过程的生物技术发展体系，推动科研成果加快走向产业化和实际应用。

据哈萨克斯坦卫生部消息，《哈萨克斯坦共和国2036年前生物技术发展战略》草案日前在卫生部科学技术委员会与总统直属国家科学院联合会议上进行讨论。

哈萨克斯坦卫生部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃、总统直属国家科学院院长阿赫勒别克·库热什巴耶夫、科学院院士、医学院校和科研机构负责人、政府部门代表以及专家学者出席会议。

阿勒纳扎尔沃娃表示，发展生物技术不仅是推动科学进步的重要方向，也是提升国家科技创新能力的关键举措。哈萨克斯坦拥有较强的科研基础，下一步将重点推动本土科研成果向市场化技术转化，并服务于提升民众健康水平和生活质量。

她指出，应加强科研、教育、医疗和产业之间的协同发展，使具有潜力的科研成果不仅停留在实验室阶段，而是应用于疾病诊断、治疗、医药生产等领域。

库热什巴耶夫表示，战略的重要目标之一是在哈萨克斯坦建立完整的生物技术创新体系，不仅能够自主研发新技术，还将加快引进国际先进成果，并结合本国实际实现本土化应用、生产和持续创新。

会上，多位专家围绕医疗、农业和工业生物技术发展提出建议，重点讨论了科研基础设施建设、高层次人才培养、重大科研项目实施以及科研成果转化机制等内容。

卫生部表示，生物技术的发展将为医学研究、疾病诊断、制药及生命科学等领域带来新的发展机遇，有助于提升哈萨克斯坦科技创新能力，增强本土先进技术和产品的可及性。

会议最终原则支持《2036年前生物技术发展战略》草案，并建议卫生部吸纳各方意见，进一步完善战略及配套行动计划。下一步，相关文件将继续在有关政府部门、科研机构和专家的参与下推进制定工作。