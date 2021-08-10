至2050年哈萨克斯坦人口预计将增至2500万

哈通社/努尔苏丹/8月10日--据哈萨克斯坦劳动部新闻消息，到2050年哈萨克斯坦劳动力人数将达到1140万人左右。

根据哈萨克斯坦劳动和社会发展部的要求，人力资源开发中心进行了哈萨克斯坦至 2050 年的长期人口预测。

根据统计和建模预测，到2030年哈萨克斯坦劳动人数将达到970万人，2040年这一数字将达1070万人，到2050年将增加到1140万人。

同时，根据预测，全国总人口将在2030年达到2070万人，2040年达到2290万人，到2050年将增加到2550万人。

“到2030年，由于高出生率和人口老龄化，劳动力的比例将下降到46.7%。 这意味着经济活动人口的负担将增加。 ” 人力资源开发中心预测部主任德米特里·舒梅科夫说。

根据预测性分析，到 2050 年，各地区人口差距将进一步扩大。 预计全国三座直辖城市的人口增长将最大：努尔苏丹 - 2.7 倍（190 万），阿拉木图 - 1.8 倍（160 万）和奇姆肯特 - 2.4 倍（150 万）。

总体而言，至2050年的长期人口预测主要在以下几个方面进行：总人口、年龄结构、年龄差异、地区人口和地区人口差异、劳动力和劳动力结构、平均年龄、区域差异和区域分布等。

同时，计划根据2021年人口指标的实际变化（结合人口普查）进一步调整这一预测。

“预测基于以下四个部分组成：初始实际人口、出生、死亡和迁移。 这意味着即使在 2022 年，新的统计数据也可能与当下的相关预测有出入。 因此，会需要继续更新人口预测。 ” 舒梅科夫介绍说。

【编译：阿依波塔】