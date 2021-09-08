韩国新增2050例新冠确诊病例 累计265423例

哈通社/努尔苏丹/9月8日--据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部8日通报，截至当天0时，韩国较前一天0时新增感染新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例2050例，累计确诊26.5423万例。

单日新增病例较前一天增加453例，时隔一周再次超过2000例。首都圈地区确诊病例时隔1周再次刷新最高纪录，占比超七成，防疫部门担忧首都圈疫情的加剧可能随中秋小长假返乡返城人流的增加与非首都圈形成恶性循环。

当天新增病例中社区感染病例2014例，其中首都圈1476例（73.3%），非首都圈538例（26.7%）。境外输入性病例36例，其中9例在入境检疫过程中确诊，27例在入境后隔离期内确诊。

当天新增4例死亡病例，累计死亡2334例，平均致死率0.88%。治愈并解除隔离的病例累计23.7286万例，接受隔离治疗的患者为2.5803万例。迄今共有1351.967万人次接受病毒检测，其中1235.5753万人次呈阴性，89.8494万人次的结果待出。

另外，对策本部当天从累计确诊病例数据中减去了4日误报的1例病例。



