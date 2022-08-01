哈萨克斯坦人口2050年预计超过2700万人

哈通社/努尔苏丹/8月1日 —— 哈萨克斯坦人力资源开发中心预测，哈萨克斯坦人口截至2050或将超过2700万人。

分析人士根据出生率、死亡和移民指数预测，我国人口截至2030年将达2080万人（负面情况下）或2150万人（正面情况下），而2050年将增长至2350万人或2770万人。

人力资源开发中心预测部门主任德米特里·舒梅科夫说：

- 若死亡和出生率维持2021年的水平，而外部和地方移民维持2017-2021年的平均指数，哈萨克斯坦人口截至2030年预计增至2095.8万人，而2050年将增长至2719.2万人。

他指出，人力资源开发中心根据选定的基准年、出生率、死亡率和移民情况，预测每个地区的 27 种主要情景。此外，为了在这些基本指标之外对人口进行预测制定了机制，例如将出生率提高或将死亡率降低一定百分比。

据他介绍，根据正常发展预测，首都努尔苏丹人口截至2030年将增加42万人或增长33%，达170万人；阿拉木图市人口增长41.4万人或20%，达246.6万人；奇姆肯特市人口增长36.9万人或32%，达150万人。

与此同时，突厥斯坦州人口预计增长20.7万人、曼戈斯套州增长17万人、阿拉木图州增长14.5万人；东哈州、库斯塔奈州、北哈州、卡拉干达州、巴甫洛达尔州和阿克莫拉州人口预计减少。

根据预测，奇姆肯特市人口增长将全国居首。截至2050年，奇姆肯特市人口将增长167.9万人，城市总人口预计将达280万人，较2022年增加2.5倍；努尔苏丹市人口将增长163.4万人，预计达290万人，较2022年增加2.3倍；阿拉木图市总人口预计达350万人（增加140万人），较2022年增长69%。

- 我们的预测与联合国经济和社会事务部最新的人口增长预测相似。根据预测，我国人口截至2030年或将增至2080~2150万人，截至2050年或将增至2350~2770万人。-舒梅科夫说。

根据联合国分析人士预测，全球人口预计今年11月将超过80亿人。数据显示，全球人口增长近些年有所放缓。2019年，全球人口增长7600万人，而2021年为6800万人。

- 全球人口预计2037年将达90亿人，而2058年达100亿人。但是，根据2019年的预测，2022年全球人口将达79.54亿人。也就是说，疫情对人口增长产生了悖论式积极影响。-舒梅科夫说。

【编译：小穆】