哈萨克斯坦正在制定《2050年前低碳经济转型愿景》

哈通社/努尔苏丹/6月22日 -- 哈萨克斯坦生态、地质和自然资源部部长米尔扎哈利耶夫21日出席议会上下两院联席会议，就欧盟开征跨境碳税问题回答议员质询。

部长表示，欧盟开征碳关税问题十分严峻。根据一周前得到的初步消息，第一阶段，欧盟仅对哈出口的钢、铝产品征收碳关税，石油出口暂不在欧盟碳关税征收范围内。

米尔扎哈利耶夫称，目前，哈生态部正在欧洲顾问的帮助下，制定《2050年前低碳经济转型愿景》。政府成立工作组，负责讨论和制定相关法律。

为消除碳关税风险，首先要实现哈本国的碳排放交易体系与欧盟同步，这项工作将在过渡时期分阶段进行。

其次是创建碳基金，将从大型企业征收的碳排放费积累起来，用于实现经济脱碳。创建该基金有助于平衡欧盟碳边界调整机制的影响。

此前，米尔扎哈利耶夫曾提议在阿斯塔纳国际金融中心（AIFC）的基础上设立碳基金。

据悉，欧盟计划自2023年起对进口产品征收碳关税。 «欧洲绿色协议»计划框架项下，欧盟委员会计划自2023年引入碳边界协调机制，旨在保护那些被要求减少«碳足迹»的欧洲企业免受其他国家«碳倾销»影响。

欧盟计划对每吨二氧化碳排放征收30美元碳关税。专家认为，碳关税对石油、焦炭生产和采掘业影响最大。

【编译：木合塔尔·木拉提】