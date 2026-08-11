老龄化趋势加剧？2050年哈萨克斯坦每六人中或有一人超过60岁

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦目前仍属于人口结构相对年轻的国家，但随着预期寿命延长以及生育率下降，人口老龄化趋势正逐步加快。预计到2050年，哈萨克斯坦60岁以上人口占总人口的比重将达到18.8%。

根据哈萨克斯坦统一养老储蓄基金和联合国发布的预测数据，2025年，哈萨克斯坦60岁以上人口占总人口的14.3%。到2050年，这一比例预计将上升至约18.8%。

这意味着，到本世纪中叶，哈萨克斯坦大约每六人中就有一人年龄超过60岁。有关预测将这一水平定义为“人口老龄化程度非常高”。

推动人口老龄化的另一重要因素是生育率持续下降。

数据显示，2021年，哈萨克斯坦总和生育率为平均每名女性生育3.32个孩子。到2025年，这一指标已经下降至2.57。

根据联合国预测，到2050年，哈萨克斯坦总和生育率可能进一步降至2.39。

这意味着，哈萨克斯坦人口结构正在同时从两个方向发生变化：一方面，随着居民寿命延长，老年人口数量持续增加；另一方面，新生儿在总人口中的相对占比正在下降。

在人口预期寿命提高与生育率下降共同作用下，未来几十年哈萨克斯坦人口年龄结构预计将进一步向老龄化方向发展。