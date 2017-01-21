哈俄两国外长20日在莫斯科举行会谈

哈通社莫斯科 - 20日，哈萨克斯坦外交部长阿布德拉赫曼诺夫与俄罗斯外交部长拉夫罗夫在俄罗斯首都莫斯科举行会谈。

阿斯塔纳和平会谈、阿富汗问题、国际安全以及其他重要的国际性议题，成为了哈俄两国外长会议的主要焦点。



在昨日的会谈中，哈萨克斯坦外交部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫与俄罗斯外交部长谢尔盖•拉夫罗夫就两国各领域合作等问题进行了交流，还就共同关心的国际和地区问题深入交换了意见。



在重申哈萨克斯坦从今年1月起开始就任联合国安理会非常任理事国的前提下，双方着重讨论了在联合国框架下，独联体、欧亚经济联盟、集体安全条约组织、上海合作组织和亚洲相互协作与信任措施会议等国际组织内部的合作问题。



会谈中，阿布德拉赫曼诺夫邀请拉夫罗夫出席将在阿斯塔纳举行的叙利亚问题和平会谈。



拉夫罗夫接受了邀请。



会议最后，双方签署了关于2017-2018面哈俄两国外交部合作计划相关协议，并在会后举行了新闻发布会。



值得一提的是，此次受俄罗斯外长拉夫罗夫的邀请访问莫斯科，是哈萨克斯坦外长阿布德拉赫曼诺夫就任外交部长后的首次对外访问。



【编译：木合塔尔·木拉提】