纳扎尔巴耶夫出席国立艺术大学成立20周年庆典晚会

哈通社/阿斯塔纳/5月18日 -- 据总统府新闻局消息，纳扎尔巴耶夫总统出席哈萨克斯坦国立艺术大学成立20周年庆典晚会。

消息称，学府成立20周年纪念演出期间，在场观众们欣赏到了哈萨克斯坦及外国作曲家们的著名作品，其中包括克恩斯·都伊赛克巴耶夫的《艺术之都》、叶夫根尼·布鲁斯洛夫斯基的歌剧《克兹吉别克》、拉提夫·哈米迪的《布勒布勒》、伦纳德·伯恩斯坦的《西边的历史》音乐剧的《交响舞蹈》等作品。



活动期间，纳扎尔巴耶夫总统祝贺哈萨克斯坦国立艺术大学成立20周年，并献上贺词。

"音乐家创作者们为首都文化领域做出了巨大的贡献。为了学府的基础，我曾邀请阿拉木图以及全国各地的艺术领域专业人员聚集在首都阿斯塔纳。虽然各地大学有很多，但艺术大学只在阿斯塔纳。当今，阿斯塔纳市开设了歌剧和芭蕾舞剧院、国家舞蹈学院、中央演出厅以及其他文化设施。这些都是为了国家的未来以及文化和艺术的发展而设立。"纳扎尔巴耶夫总统说。



纳扎尔巴耶夫总统指出，学府领导层以及教授们为哈萨克斯坦国立艺术大学的发展做出了巨大的贡献。

总统表示，大学开设了音乐学院以及本科、研究生、博士等学位，目前拥有近3000名学生。成立20年以来共有500多名学生成为国际音乐奖项的获得者。祝愿学府在培养优秀的音乐人才上取得更多的成功。



【翻译：冰山】