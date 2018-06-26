阿斯塔纳20周年庆典图片摄影展在维也纳开幕

哈通社/维也纳/6月26日-阿斯塔纳20周年庆典图片摄影展在欧洲安全与合作组织的总部所在地--霍夫堡皇宫举行，

展会期间，哈萨克斯坦驻维也纳国际组织代表海拉特•萨热拜指出，阿斯塔纳已成为已成为国际上重要的政治、经济和文化中心。并提到欧安组织第七次首脑峰会曾于2010年在阿斯塔纳举行。当时，哈萨克斯坦在担任轮值主席国期间提出的4T原则，即 "Trust, Traditions,Transparency, Tolerance" （信任、传统、透明、包容）体现出了我国在国际交流中的优越性



此外，哈驻维也纳国际组织代表团向观众们介绍了阿斯塔纳各类建筑以及在阿斯塔纳举办过的国际活动，并向观众播放了"阿斯塔纳-和平之都"视频宣传片。







欧安组织秘书长托马斯•格雷明格、各国常驻维也纳国际组织代表及哈萨克斯坦国家妇女事务和家庭人口政策委员会代表人员参加了摄影展开幕仪式。



值得一提的是，欧安组织常设理事会在当天举行的例行会议上，驻阿斯塔纳办事处负责人戴尔•萨博表示将为《哈萨克斯坦-2050》发展战略、《国家建设"百步计划"--实现哈萨克斯坦梦的道路》以及《哈萨克斯坦第三阶段发展纲要：提升国家竞争力》等国家方案的实施给予支持。



他还表示，欧安组织办事处于2017年7月至2018年6月期间在哈萨克斯坦许多城市和地区举办了关于安全、经济、生态、人权和自由等领域的相关活动及会议。







【编译：达娜】