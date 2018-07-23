中新网：“草原明珠”迎来弱冠 哈萨克斯坦欢庆建都20周年

哈通社/阿斯塔纳/7月23日 -- 中国中新网月初发表了中新社记者文龙杰就哈萨克斯坦首都阿斯塔纳建立20周年庆典而撰写的文章，对阿斯塔纳建立的历史，以及其对哈萨克斯坦的重要性进行了报道。全文转载如下：

7月6日，"草原明珠"阿斯塔纳迎来弱冠，哈萨克斯坦举国欢庆，各州纷纷向首都献礼。

经过20年的发展，阿斯塔纳博得了"草原明珠"的美誉。当年由哈萨克斯坦总统纳扎尔巴耶夫提议从阿拉木图迁都至此。

纳扎尔巴耶夫在其著作《在欧亚大陆的中心》中指出，迁都的决定，对稳定哈萨克斯坦独立初期的国家社会经济态势，起到了非常重要的作用。

美国著名主持人拉里·金曾说过，"很多领袖被载入史册是因为有攻伐之功，但纳扎尔巴耶夫是在建设一座城市"。

1995年9月，哈总统纳扎尔巴耶夫发布迁都令。1997年10月，议会、政府等国家机关迁往阿克莫拉。1997年12月10日，纳扎尔巴耶夫宣布，阿克莫拉正式成为哈萨克斯坦"永久性首都"。



阿克莫拉意为"白色坟墓"，1998年5月6日更名为阿斯塔纳(在哈萨克语中意为"首都")。同年6月10日，迁都工作宣告完成。随后，哈萨克斯坦立法确定每年7月6日为全国性节日"首都日"。

经过了一系列复杂而严格的招标之后，日本著名建筑师黑川纪章成为了阿斯塔纳的总设计师。关于城市设计理念，纳扎尔巴耶夫要求必须具有欧亚特色。实际上，纳扎尔巴耶夫还曾亲自参与了多个地标性建筑的设计工作。他手绘的设计草图，现被保存在博物馆中。

不过，计划赶不上变化，黑川纪章当年的设计低估了阿斯塔纳的城市发展速度。在他的规划方案当中，曾预测2010年阿斯塔纳总人口将达到49万，2030年将达到80万。但2003年，阿斯塔纳人口就已超过50万。目前，阿斯塔纳已有100多万人口，城市面积7.97万公顷。



1999年，联合国教科文组织授予阿斯塔纳"和平之城"称号，表彰其在城市建设、经济、政治、文化及民族和睦等方面取得的巨大成就。阿斯塔纳市市长阿斯耶特·伊谢克舍夫认为，在2020年前，阿斯塔纳将发展成为欧亚大陆最具吸引力和影响力的城市之一。

20年间，阿斯塔纳已发展成为讨论政治、经济、宗教等话题的重要国际平台之一。例如，在阿斯塔纳举行的多轮关于叙利亚问题的和谈为维护世界和地区稳定作出了重要贡献。2017年，阿斯塔纳专项世博会更是让这座城市吸引了世界各国的目光。

纳扎尔巴耶夫表示，建设阿斯塔纳的速度就是哈萨克斯坦发展的速度。自1997年以来，阿斯塔纳的地区生产总值增长了将近190倍，税收6万亿坚戈，是国家对城市发展投入的3倍。新建居民住宅18万套，城市面积扩大了500平方公里。

的确，哈萨克斯坦自独立以来，社会稳定，经济快速发展。如纳扎尔巴耶夫所言，"它就像一面镜子，折射着独立以来哈萨克斯坦所走过的每一个步伐。"

今年7月6日是纳扎尔巴耶夫的78岁生日，当天他被授予"阿斯塔纳20周年"勋章。

【编辑：木合塔尔·木拉提】