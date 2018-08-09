外长：《里海法律地位公约》的签署将为20年的工作成果进行总结

哈通社/阿斯塔纳/8月9日-在阿克套举行的里海沿岸国家首脑峰会前夕，外交部部长海拉特•阿布德拉赫曼诺夫接受记者采访，就此次确定里海法律地位的峰会发表观点。

记者：部长先生，即将在阿克套举行的里海沿岸国家首脑峰会可以称之为历史性会议，因为即将确定里海的法律地位。您如何评估耗时20多年的《里海法律地位公约》的制定工作？



外长：最近，纳扎尔巴耶夫总统亲自对制定工作进行了评估。这是一项非常复杂的工作。它的成果将在阿克套峰会上进行评估。关于里海法律地位的公约草案由五方协调合作共同制成。我认为，该公约非常公平，考虑到了所有参与国的利益。



记者：该公约尚未进行签署，因此在议会批准前不能公布。但是，您能谈谈公约的主要内容吗？



外长：各国领导人通过政治意愿、外交努力等方式寻求有效的解决方案，并就里海的所有合作问题达成了共识。该公约旨在解决与里海沿岸国家有关使用里海的权利和义务等问题，包括其水域、海底、底土、自然资源和空域等空间的划分。该文件将保证整个里海地区的安全、稳定和繁荣。



记者：里海沿岸国家将如何确保海洋及其周围环境的安全？



外长：这是五个国家合作中最重要的方向之一。为此我们有许多不同的措施，其中最重要的是打击非法犯罪行为。在即将举行的里海沿岸国家首脑会议期间，将就打击恐怖主义、有组织犯罪、非法狩猎生物资源和贩毒方面的合作问题进行讨论。会议期间，各国领导人还将签署于2010年11月18日批准的《里海安全领域合作协定》框架内的一系列政府间文件，以进一步开展安全领域合作和打击里海海域内的非法行为。不属于里海沿岸国家的军事势力将不得进入里海海域内。于2014年9月在阿斯特拉罕举行的第四届里海沿岸国家首脑峰会期间，由阿塞拜疆、伊朗、哈萨克斯坦、俄罗斯和土库曼斯坦签署的联合声明中也确认了这一立场。总而言之，我认为该公约将成为里海沿岸国家之间在国际、政治、经济、文化和人道主义合作中不可或缺的法律基础。



记者：感谢您接受采访！



【编译：达娜】