国际老年日：20多万退休老人将获得一次性补助

哈通社/努尔苏丹/10月1日 – 哈萨克斯坦将为21.67万退休老人提供一次性补助。

据哈萨克斯坦劳动和社会保障部消息，国际老年人日之际，哈政府将为居住在努尔苏丹市、阿克莫拉州、阿克托别州、卡拉干达州、曼格斯套州、巴甫洛达尔州、北哈州、突厥斯坦州的21.67万退休老人，拨付总额23亿坚戈的一次性补助金。

消息称，考虑到地方预算的承载力，并在企业社会责任的框架内，今年还划拨了152亿坚戈资金（其中地方预算资金142亿坚戈、其他来源资金10亿坚戈）。这笔资金将以一次性补助方式，以下列标准发放：

·伟大卫国战争胜利日一次性物质补助76亿坚戈（12.36万人领取）

·食品需求补助14.811亿坚戈（23.34万人领取）

·优惠药品补助1.742亿坚戈（4.08万人领取）

·牙科修复补助1.427亿坚戈（3000人领取）

·疗养院修养补助1.3623亿坚戈（1.95万人领取）

·住宅修缮补助4640万坚戈（376人领取）

·燃料补助1.361亿坚戈（3700人领取）

·公共交通补助7.407亿坚戈（13.39万人领取）

·其他补助形式34.988亿坚戈（13.40万人领取）

哈萨克斯坦目前共有200多万退休人员。哈萨克斯坦社会政策的主要任务之一，便是确保每个公民都有体面的老年退休生活。

【编译：木合塔尔·木拉提】