联合国：全球20多个国家处于饥荒爆发边缘

哈通社/努尔苏丹/3月25日 -- 联合国粮农组织与世界粮食计划署共同发布的一份题为《饥饿爆发点》的报告表示，如果不能立即采取更大规模的援助行动，全球20多个国家的严重饥饿状况和饥荒风险将在未来数月内进一步加剧。

报告指出，南苏丹、也门和尼日利亚北部所面临的粮食不安全风险最为严重。此外，报告所列出的主要«饥饿爆发点»国家还包括布基纳法索、阿富汗、刚果民主共和国、埃塞俄比亚、海地、苏丹和叙利亚等。

报告指出，在全球许多地区引发饥饿的武装冲突和其他形式的暴力并无缓和的迹象，且在阿富汗、中非共和国、萨赫勒中部、埃塞俄比亚、尼日利亚北部、莫桑比克北部、索马里、南苏丹和苏丹很可能还将进一步加剧，部分国家境内的人道主义援助工作日益受限则使情况雪上加霜。

此外，新冠疫情对全球许多国家的经济造成严重冲击，加剧了贫困和粮食不安全状况，其中拉美地区的经济衰退最为严重，恢复速度也最为缓慢，而中东地区的也门、叙利亚和黎巴嫩则受到货币快速贬值和大规模通货膨胀的严重影响。

报告表示，目前全球有超过3400万人距离挨饿仅有一步之遥，急需在每个«饥饿爆发点»采取关键的短期和长期行动，以应对眼前和未来的粮食需求。