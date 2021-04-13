20年间哈萨克斯坦住房交易市场发展如何？

哈通社/努尔苏丹/4月13日 –哈萨克斯坦建筑设计研究院(«ҚазҚСҒЗИ» АҚ)对2000年至2020年间哈国住房交易市场的发展情况进行了研究，并于日前发布了研究报告。

哈萨克斯坦建筑设计研究院隶属于哈萨克斯坦共和国建筑、住房及公共服务委员会，其职能之一是对住房价格变动情况的研究。

建筑设计研究院公布的这份研究报告中，专家学者们在2000年至2020年间，通过定期对哈萨克斯坦国内住房建筑市场上超过3000多家企业提供的建筑材料、结构部件以及其他服务性工作的价格情况进行记录，得到了哈国住房交易市场发展变化的详尽数据。

研究报告显示，在2000年，哈萨克斯坦新建住房每平米的价格为2.1万坚戈，而二手房市场上的价格则为8000坚戈/平米。

从2004年开始，住房价格逐步上涨。当年，新建住房价格为7万坚戈/平米，二手房则为4万坚戈/平米。

2007年，住房交易市场的房价骤然上升，新建住房的价格达到了16.1万坚戈/平米，而二手房的价格也上涨至13.6万坚戈/平米。

住房交易市场上第二次出现大幅度增长是在2015年。这一年新建住房的价格达到了25.8万坚戈/平米，二手房价格也达到了19万坚戈/平米。

在2016年和2018年期间，二手房市场价格基本维持平缓波动，总体略有下降。

2018年，二手房的价格下降至18.6万坚戈/平米，同一年，新建住房价格达到了26.7万坚戈/平米。

在2019年，住房价格再度迎来的一波急剧上涨。这一年新建筑方的价格达到了29.4万坚戈/平米，而二手房也上涨至每平方米20万价格以上。

截至2021年1月份的数据显示，哈萨克斯坦住房交易市场上，新建筑方每平方米的售价为31.9万坚戈，而二手房的价格为24.5万坚戈。

由于房地产市场的需求波动和世界市场的总体形势，这一期间内建筑材料的价格也有所上涨。

根据国家统计局的数据，2004年哈萨克斯坦共有260万平方米的住宅交付使用。每一年哈国交付使用的住宅数量都在稳步提升，在2015年时，当年的交付使用面积以达到了890万平方米。而到了2020年，这一数据更是创纪录的——1530万平方米。

大量的新建住房以及国际市场价格的变动，导致建筑材料价格上涨。同时，房地产的动态需求导致新建住房和二手房市场中每平方米住房价格也出现了创纪录增长。

根据这项研究，在2020年，住房交易市场中公寓占比最多的三个城市分别是：努尔苏丹（33.5％）、阿拉木图（21.1％）和奇姆肯特（5.7％）。

而其他地区的公寓楼占比分别是：曼格斯套州 – 6,8%, 卡拉干达州 – 4,3%, 阿克托别州 – 4,1%, 西哈州 -3,2%, 阿克莫拉州 -2,9%, 东哈州 -2,9%, 库斯塔奈州 – 2,8%, 阿特劳州 – 2,7%, 巴甫洛达尔州 – 2,3%, 突厥斯坦州 - 2,1%, 江布尔州 – 1,8%, 阿拉木图州 -1,7%, 北哈州 – 1,6%, 克孜勒奥尔达州 -0,4%.

首都努尔苏丹的建筑中66%为钢筋混凝土结构，28%为砖房。

其中，5~9层楼高度的房屋和10~19曾楼高度的房屋数量占多数，总面积分别为76.3万平方米和74.5万平方米。

阿拉木图市钢筋混凝土结构房屋占比为62%，砖房占比为32%。其中10~19层楼高度的建筑总面积为87.4万平方米，4层楼以下高度的建筑总面积为76.5万平方米。

【编译：木合塔尔·木拉提】