哈萨克斯坦与欧盟政治组态合作委员会第20次会议在阿斯塔纳举行

哈通社/阿斯塔纳/5月24日-- 哈萨克斯坦与欧盟政治组态合作委员会第20次会议于23日在阿斯塔纳成功举行。

会议由哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西连科和欧盟对外行动署负责俄罗斯、东部伙伴、中亚和欧安组织事务的副署长卢克·德文共同主持。哈萨克斯坦各部委、欧盟委员会各局以及驻哈萨克斯坦的欧盟成员国外交使团代表都参加了会议。

会谈的主要议题是进一步加强全领域对话，重点是切实履行哈萨克斯坦与欧盟达成的《强化伙伴关系与合作协定》。双方就政治、经贸、法治、人权、运输、能源、教育、科学、环境保护和应对气候变化等领域的互动合作进行了讨论。

此外，双方还商定正式磋商便利化对哈萨克斯坦公民签证制度的问题。双方还研究了于5月19日在阿拉木图举行的第二届欧盟-哈萨克斯坦经济论坛期间达成的《欧盟-哈萨克斯坦合作工具》融资协议的实施进展，该协议将为哈萨克斯坦实现法治和可持续增长项目提供900万欧元。

会议特别关注中亚-欧盟模式下加强更广泛的区域间合作，重点讨论了教育、水资源、环境、安全和跨境合作等领域的联合项目的实施进展。

【编译：阿遥】