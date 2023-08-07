成都大运会：哈萨克斯坦已获得20枚奖牌
其中金牌有2枚，银牌有7枚，铜牌11枚。
凭借这一成绩，哈萨克斯坦代表团目前在大运会金牌榜上位居第20位。而在总奖牌榜上，哈萨克斯坦则位居第13位，仅次于美国和法国代表团（两者并列第11位）。
东道主中国代表团以91金38银33铜累计162枚奖牌，成为了金牌榜和奖牌榜的榜首。
日本以20金28银35铜共83枚奖牌，在金牌榜和总奖牌榜上均位列第2位。
韩国17金15银21铜共53枚奖牌，位居第三。
哈萨克斯坦代表团获得的奖牌分别来自以下项目：
在目前获得的20枚奖牌中，哈萨克斯坦运动员在体操项目中获得了1金2银1铜，分别是：
·男子单杠-金牌 米拉德·卡里米
·男子自由体操-银牌 米拉德·卡里米
·男子鞍马-银牌 纳里曼·库尔班诺夫
·男子跳马-铜牌 米拉德·卡里米
跆拳道项目1金1铜：
·女子46公斤级-金牌 丽塔·巴吉谢娃
·男子团体-铜牌
射箭项目1铜：
·女子反曲弓个人-铜牌 迪亚娜·图尔森别克
艺术体操2银1铜
·个人球-银牌 埃尔扎纳·塔尼耶娃
·个人带-银牌 埃尔扎纳·塔尼耶娃
·个人圈-铜牌 埃尔扎纳·塔尼耶娃
哈萨克斯坦运动员们在射击项目中共获得2银1铜，分别是：
·男子50米步枪三种姿势团体项目-银牌 康斯坦丁·马林诺夫斯基、伊斯兰·萨特帕耶夫、尼基塔·沙赫托林
·男子25米手枪速射项目-银牌 尼基塔·沙赫托林
·男子10米气步枪团体项目-铜牌 康斯坦丁·马林诺夫斯基、伊斯兰·萨特帕耶夫、尼基塔·沙赫托林
在击剑项目的男子佩剑团体赛中，哈萨克斯坦代表团获得了1枚铜牌
哈萨克斯坦代表团还在柔道项目中获得了3枚铜牌，分别是：
·柔道男子-66公斤级-铜牌 松哈特·朱巴特罕
·柔道男子-73公斤级-铜牌 阿斯卡尔·纳尔库洛夫
·柔道男子-100公斤级-铜牌 贝卡里斯·萨杜阿卡斯
游泳项目1铜
·男子100米蝶泳-铜牌 阿迪贝克·穆森
武术项目2铜
·男子60公斤级-铜牌 贝克苏尔坦·科斯肯诺夫
·女子60公斤级-铜牌 阿伊格雷姆·托雷哈诺娃
第31届大运会口号是«成都成就梦想»，吉祥物是熊猫«蓉宝»。比赛将于8月8日结束，共设篮球、排球、田径、游泳等18个大项、269个小项，约有来自170个国家和地区的1万余名运动员及官员赴蓉参加。
哈萨克斯坦国家队由来自全国26所大学的93名大学生运动员组成，将参加11个比赛项目，包括射箭、射击、田径、艺术体操、柔道、乒乓球、跆拳道、武术、游泳、击剑等。
【编译：木合塔尔·木拉提】