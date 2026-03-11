哈萨克斯坦20万名教师将加入ChatGPT Edu试点项目

该项目是落实国家总统关于在教育领域引入人工智能技术相关指示的重要举措之一。目前，哈萨克斯坦正基于QazTech平台对国家教育数据库进行升级。升级完成后，该系统将成为电子日记系统的统一数据存储平台，并支持建立学生的数字化学习档案。

与此同时，哈萨克斯坦还计划建设国家教育平台。未来，教育领域的各类数字服务和政府公共服务将整合到同一平台之中，实现从传统电子日记管理向基于数据和人工智能的人才识别与培养体系转型。

此次试点项目的主要目标，是通过将ChatGPT系统引入教学过程，提高教育质量、提升教师工作效率并增强科研能力。同时，该项目也将推动教育领域学术流程自动化的发展。

根据备忘录，哈萨克斯坦教育部将获得10万个ChatGPT Edu许可证，并按教育阶段进行分配，其中5000个分配给学前教育机构，8.5万个分配给中小学，1万个分配给职业学院。

在2026年下半年，这些许可证将再次分配给另外10万名教师，使全年参与项目的教师人数达到20万人。

在项目框架下，每名教师都将拥有属于自己的“智能助手”。ChatGPT Edu可在几分钟内生成课程计划、设计作业和测试题，并根据不同学生的学习水平调整教学材料。此外，系统还支持以哈萨克语、俄语和英语生成教学内容。

在课堂教学过程中，该工具还可以帮助教师以更简单易懂的方式解释复杂知识点，并通过生活案例增强理解，同时将课堂形式拓展为讨论、合作项目或研究型学习。

ChatGPT Edu还能够协助教师制定评价标准、对学生作业进行初步分析，并为每位学生准备个性化反馈意见。不过，最终成绩仍将由教师本人决定。

此外，该平台还将为教师的专业发展提供支持。教师可以借助该系统学习现代教学方法、更新课程内容、开发教学材料，并掌握最新的数字化与人工智能教学实践。

【编译：达娜】