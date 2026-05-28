朱曼哈林： 哈俄20年相互投资逾380亿美元

据朱曼哈林介绍，过去20年间，俄罗斯对哈经济投资总额达293亿美元，同期哈对俄投资额约90亿美元。

朱曼哈林指出，除交通物流领域重大项目外，这些投资始终是两国经济协作的基石。他以江布尔州EuroChem-Karatau化肥生产项目为例，强调此类合作项目在两国境内广泛分布。朱曼哈林表示，这293亿和90亿美元的相互投资，构成了双边经济合作的基石。

朱曼哈林还强调，双方正积极推动交通领域协作，并相互提供关税优惠。

—例如，哈萨克斯坦航空公司计划未来几年购置多达130架窄体及宽体客机，其中约40架货机。针对这一采购，我们已获得进口关税全面豁免。作为对等措施，我们也正为鱼类加工、海上船舶及液化天然气运输船进口等领域提供相应优惠政策，-他说。

此外，哈俄两国正在探讨深化航运与交通走廊建设相关议题。朱曼哈林表示，目前正在制定的额尔齐斯河总体规划，将有助于平衡水资源利用，使该河流未来更具备通航条件。他同时指出，未来，哈萨克斯坦将依托伏尔加-顿河运河进一步优化物流体系。

—今天的会谈还特别提到了提升伏尔加-顿河运河对哈萨克斯坦航运便利性的问题。总体而言，我们正在审议相关航运协议。交通物流领域至关重要，目前关于第三方国家过境关税的协议已进入批准阶段，-朱曼哈林说道。

最后，他强调核能是两国未来合作的主要方向之一。同时，双方将继续推进人文领域联合项目，包括在哈俄两国共同建设学校的相关倡议。