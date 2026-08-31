215个项目总额786亿美元 哈萨克斯坦推动投资结构转型

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦正在形成新一轮投资周期，其目标不仅是扩大资本投入规模，更在于优化投资结构，将重点转向加工制造业、深加工、高技术产业以及高附加值产品本地化生产。

据哈萨克斯坦总理官网消息，上述投资政策方向是在总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2025年国情咨文中提出的。总统要求政府进一步加强对实体经济领域优质投资的吸引，根据经济发展需求形成更具针对性的“投资订单”，并完善投资者全周期服务体系。

目前，哈萨克斯坦正在继续完善大型投资项目服务和投资者权益保护机制，并扩大投资协议制度的应用范围。该机制自2021年起实施，适用于投资额超过320亿坚戈的大型项目。

截至目前，哈萨克斯坦已签署66份投资协议，总额超过17.8万亿坚戈。其中，2024年签署6份，2025年签署30份，总额约11.2万亿坚戈。截至2026年8月，今年又签署25份，总额约4.4万亿坚戈，涉及制药、能源、冶金、农业综合体、基础设施和医疗卫生等领域。

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为提高投资项目落地效率，哈萨克斯坦自2025年起运行三级招商引资体系，由各地区制定优先投资项目清单，并有针对性地寻找投资者。

与此同时，政府已引入Fast Track“绿色通道”机制，用于加快许可程序和国家支持措施办理。各地区还设立投资指挥部，并通过“检察监督过滤”机制减少监管机构对投资者的不合理干预。

投资项目服务也正在加速数字化。根据总统指示建立的国家数字投资平台，自2024年12月起用于跟踪投资项目进展，并及时解决项目实施过程中出现的障碍。

下一阶段，哈方计划依托“哈萨克投资”国家公司（KAZAKH INVEST），以“一站式”原则建设哈萨克斯坦投资之家（Kazakhstan Investment House）统一投资服务中心，并进一步完善兼顾进口替代和出口任务的“投资订单”机制。

哈萨克斯坦投资结构近年来已出现明显变化。2019年至2025年，全国固定资产投资由12.6万亿坚戈增至23.5万亿坚戈，增长1.9倍。同期，加工制造业投资由1万亿坚戈增至3万亿坚戈，增长3倍，其占固定资产投资总额的比重由8.1%升至12.7%。

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2025年，哈萨克斯坦吸引外商直接投资205亿美元，同比增长14.4%。其中，加工制造业吸引外资增长47.4%，增加约14亿美元；金融领域投资达到43亿美元，通信领域达到13亿美元。与此同时，采掘业投资下降47%，减少约30亿美元。

外资来源也更加多元。除荷兰、俄罗斯、中国、美国、瑞士和法国外，阿联酋、卡塔尔和新加坡的投资规模明显上升。2025年，阿联酋对哈投资由7.627亿美元增至16亿美元，来自卡塔尔和新加坡的投资分别达到13亿美元和14亿美元。

据联合国亚洲及太平洋经济社会委员会数据，2025年哈萨克斯坦吸引新建项目投资190亿美元，同比增长266%，约占北亚和中亚地区同类投资总额的89%。

目前，Kazakh Invest项目储备中共有215个项目，总投资额786亿美元，预计可创造超过8.8万个就业岗位。其中，93个项目已经进入实施阶段，总投资额322亿美元；另有122个项目处于筹备和推进阶段，总额464亿美元。

阿斯塔纳国际金融中心也成为哈萨克斯坦吸引国际资本的重要平台。截至2026年7月，通过该中心吸引的投资总额达到263亿美元，已有来自90多个国家的6000多家公司注册。入驻企业累计向哈萨克斯坦国家预算缴纳税款3537亿坚戈，并在其生态系统内创造约1万个就业岗位。

制药业是新投资周期的重点方向之一。2026年1月，政府批准4个新制药项目投资协议，总额1730亿坚戈，计划在哈萨克斯坦实现356种药品的本地化生产。

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相关项目包括在阿拉木图建设制药厂和生物制药综合体，以及在阿拉木图州、突厥斯坦州等地建设多功能和高技术制药生产设施。与此同时，奇姆肯特和卡拉干达州现有制药企业也正在扩大生产能力，以提高国产药品市场占比并降低进口依赖。

农业综合体深加工也是投资重点。中国大连和升控股集团有限公司（Dalian Hesheng Holdings Group Co., Ltd.）计划投资7.39亿美元建设小麦深加工综合体，生产面向食品、制药、饲料和生物技术行业的谷朊粉、淀粉、氨基酸等产品。

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中国阜丰集团（Fufeng Group）将在江布尔州投资3.4亿美元建设玉米深加工项目，计划生产卵磷脂、异亮氨酸、支链氨基酸和茶氨酸等产品，项目计划于2026年9月投产。

土耳其Tiryaki Agro则计划投资约3.2亿美元，建设谷物和豆类作物深加工一体化农业综合体，生产淀粉、谷朊粉、赖氨酸、葡萄糖果糖浆、配合饲料以及具有出口潜力的豌豆蛋白分离物。

此外，国际企业在哈萨克斯坦的本地化生产也持续扩大。Mars计划在阿拉套市投资1.6亿美元建设宠物食品生产厂；PepsiCo将在阿拉木图州投资3.68亿美元建设咸味零食工厂，并创造最多900个就业岗位；嘉士伯（Carlsberg）计划投资3.44亿美元建设新的饮料工厂。

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数字基础设施正在成为新的投资增长点。埃基巴斯图兹正在建设“数据中心谷”，用于布局计算基础设施、云服务和人工智能算力。

项目选址位于埃基巴斯图兹第一国家地区发电站附近，初期规划面积200公顷，后续可进一步扩大。项目预计投资约300亿美元，能源容量将由300兆瓦逐步提升至1吉瓦，并计划创造500个高技能就业岗位。

2026年6月，哈方还与Firebird和英伟达（NVIDIA）签署总额约100亿美元的一揽子人工智能和数字基础设施合作协议，其中Firebird为投资方，NVIDIA作为技术合作伙伴参与项目。

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与此同时，哈萨克斯坦还在推进传统资源产业深加工。卡拉干达州正在建设年产100万吨冶金焦的现代化工厂，计划投资636亿坚戈，并创造最多500个就业岗位。该项目旨在将煤炭由直接出口转向境内深加工，为发展煤化工产业创造条件。

政府表示，新一轮投资周期将更加注重投资质量，通过扩大生产本地化、发展国内供应商、延伸产业链以及提高高附加值产品生产能力，推动哈萨克斯坦经济结构进一步多元化。