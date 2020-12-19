戈洛夫金击败对手第21次成功卫冕金腰带

哈通社/努尔苏丹/12月19日-- IBF/IBO中量级世界拳王根纳季·戈洛夫金（40-1-1,35KO）在今日（美国时间12月18日晚，努尔苏丹时间12月19日早）结束的中量级拳王争霸战中，将波兰对手卡米尔·谢列梅塔(21-0,5KO)以技术击倒方式击败。

悬念本来也不大的本场比赛的第1第2回合，戈洛夫金连续两次击倒谢列梅塔。

第3回合，戈洛夫金似乎给了对手出击的机会。

随后的第4和第7回合，戈洛夫金第三和第四次击倒了谢列梅塔。

第8回合开始之前，谢列梅塔的教练拒绝让他再次上场。

就这样，戈洛夫金第21次成功卫冕了世界拳王金腰带。

比赛结束之后接受采访的戈洛夫金表示，对他来说，这场比赛的胜利不是惊喜，这是很高的专业水平。卡米尔·谢列梅塔是一位非常出色的拳击手。

“自我感觉良好，我的时间允许我为本场比赛进行了充分的准备。我的周围有很多好人， 我为团队感到骄傲。 ” 他说。

此外，他还向哈萨克斯坦人民致以了独立日祝贺。

“尊敬的哈萨克斯坦人民，我向大家致以独立日节日祝贺，这一切都是为了我们的祖国。 ” 他说。

【编译：阿依波塔】