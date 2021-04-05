哈副外长出席“树立亚洲信心，使亚信会议更好地适应21世纪挑战方案”国际会议

哈通社/努尔苏丹/4月5日--据外交部新闻消息，哈萨克斯坦外交部第一副部长沙赫拉特·努雷舍夫日前出席哈萨克斯坦常驻联合国代表处和亚洲互动和建立信任措施会议（CICA）秘书处共同组织的“树立亚洲信心，使亚信会议更好地适应21世纪挑战方案”国际在线会议。

消息称，联合国亚洲及太平洋地区代表团，以及亚信成员国和观察员国代表出席会议。

会议期间，副外长努雷舍夫介绍了哈萨克斯坦担任亚信会议轮值主席国期间的优先事项，并指出哈萨克斯坦致力于寻求流行病学安全，公共卫生，生态，数字化等关键领域相关问题的有效解决方案，并高度重视切实执行《信任措施目录》，发展多边合作。

他表示，亚信成员国商业界、学术和专家组、青年和非政府组织的代表积极参与亚信进程将进一步加强亚洲国家之间的政治、经济和文化间合作。

会议期间，联合国反恐办公室负责人、副秘书长弗拉基米尔·沃龙科夫进行了视频讲话。

此外， 哈萨克斯坦常驻联合国代表玛赫詹•伊利亚索夫和亚信会议秘书处执行主任海拉特•萨热拜也进行了发言。

会议指出了亚信会议的重要性及其在当前地缘政治形势下开展相关工作的作用。

【编译：阿依波塔】