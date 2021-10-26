北京冬奥会：未接种疫苗选手将接受21天隔离

哈通社/努尔苏丹/10月26日--据新华社报道，10月25日，国际奥委会、国际残奥委会和北京冬奥组委三方共同发布第一版《北京2022年冬奥会和冬残奥会防疫手册》（以下简称《防疫手册》）。

《防疫手册》分两本，一本面向运动员和随队官员，另一本面向所有其他利益相关方，为其提供了全面的防疫指导，有助于涉奥人员为前往和抵达中国、参加冬奥会和冬残奥会以及离开北京做好准备。

两本《防疫手册》涵盖了所有涉奥人员的整个行程，对入境要求以及闭环管理系统内实行的防疫措施等细节进行了详细说明，是近期国际奥委会执委会会议上制定的关键防疫政策的进一步解读。《防疫手册》的关键原则包括：

闭环管理：这是一种特殊的管理方法，通过减少不必要的接触，在保证涉奥人员和中国公众安全的同时，又能确保其完成必要的日常工作。如已按照《防疫手册》完成疫苗全程接种，入境中国后，不需要进行21天的集中隔离，可直接进入闭环系统。

疫苗接种：实践证明，疫苗可以降低新冠肺炎感染和传播的风险，是安全开展活动的关键手段。所有人员来华至少14日前需完成新冠疫苗全程接种，才可免除集中隔离，进入闭环管理。所有根据《防疫手册》未完成全程接种的人员需在抵达北京后接受21天的集中隔离。运动员和随队官员因医学原因申请豁免疫苗接种，须个案研究后确定。

检测、追踪与隔离：将采取严格的防疫措施，通过检测尽早查出感染者，通过排查密切接触者确定可能的感染人员，通过采取隔离措施阻止疫情传播。

减少接触：新冠病毒在咳嗽、打喷嚏、交谈、呼喊或唱歌过程中，主要通过飞沫传播。因此，我们应接种疫苗、最大限度减少接触、佩戴口罩，并避免密闭空间、人群聚集和密切接触等情况。

卫生意识：保持良好卫生意识对每个人都至关重要——勤洗手、定期消毒、避免触摸面部、全程佩戴口罩。

新冠疫情防控联络官：所有参加北京冬奥会和冬残奥会的组织将很快应要求指定新冠疫情防控联络官。新冠疫情防控联络官的职责是为涉奥人员提供帮助，确保他们了解《防疫手册》内容，并理解遵守规定的重要性。

第二版《防疫手册》计划于今年年底发布。北京冬奥会将于2022年2月4日至20日举行，北京冬残奥会将于2022年3月4日至13日举行。