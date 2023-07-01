年底前哈萨克斯坦将主办21项国际赛事

哈通社/阿斯塔纳/7月1日--到今年年底前，哈萨克斯坦将举办21项不同规模的国际大赛，其中包括儿童、青年和残疾人体育赛事。

具体而言，哈萨克斯坦将主办羽毛球哈萨克斯坦国际系列赛2023年国际锦标赛（10月至11月）、纪念哈利姆·贾尔勒哈波夫国际拳击锦标赛（12月）、纪念库纳耶夫国际自由式摔跤比赛（10-12月）、纪念图雅阔夫国际田径比赛（12月）和乒乓球WTT Contender 2023挑战赛阿拉木图站（8月29日-9月3日）等。

此外，还有一些非奥运项目，如世界扳手腕锦标赛（8-9月）和国际柔术AJP巡回赛阿斯塔纳站锦标赛。残疾人体育赛事方面，将举办亚洲坐式排球锦标赛（7月）。

-举办这些国际赛事有多重考虑。首先，通过举办赛事可以提高人们对某项体育项目的兴趣，以达到普及的目的。其次，这些比赛可以检验我们的体育基础设施是否符合国际标准，同时也为国内运动员提供参加高水平赛事并获得宝贵经验的机会。当然，在组织这类活动时，我们也注重将成本降到最低限度。-文化和体育部体育健身委员会主席叶尔波勒·米尔扎波森诺夫说。

【编译：阿遥】