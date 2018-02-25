第23届平昌冬奥会于25日圆满落幕

哈通社/阿斯塔纳/2月25日-- 阿斯塔纳时间2月25日晚，第23届冬季奥林匹克运动会在韩国平昌举行了闭幕式。

据悉，韩国总统文在寅、国际奥委会主席巴赫都在场。当朝韩运动员一起进场时，现场欢呼最大，此外，EXO的表演以及张艺谋带来的北京8分钟也震撼了在场观众。















随后，各国旗手挥舞着国旗登场，哈萨克斯坦旗手为短道速滑选手阿布扎力•阿基加利耶夫。当然，赢来最多欢呼的是朝韩代表团的一起入场。在看台上，韩国总统文在寅一起在鼓掌。此外，1988年韩城奥运的吉祥物与2018平昌冬奥会吉祥物携手进场，这一幕十分温暖人心。



闭幕式上，朝鲜和韩国代表团再次举半岛旗共同入场。国际奥委会主席巴赫感谢东道主和志愿者为冬奥会顺利完成做出的努力。



此外，越野滑雪女子30公里与越野滑雪男子50公里颁奖也是今天闭幕式的环节。女子30公里金牌得主是挪威选手比约根，本次在平昌拿到5枚奖牌，职业生涯拿到15枚奖牌。



韩流表演后，奥运会的传统仪式进行，升希腊国旗，奏希腊国歌，奏奥林匹克颂。随后，奥林匹克会旗交接仪式进行，巴赫将奥林匹克五环旗交给北京市市长陈吉宁。











本届冬奥会中，哈萨克斯坦凭借自由滑雪项目选手尤利亚•茄莉谢娃所获得的一枚铜牌，同拉脱维亚和列支敦士登在奖牌榜上并列第28位。这也是我国在今年冬奥会上取得的唯一一枚奖牌。



在为期17天（2月9~25日）的赛事期间，来自92个国家和地区的2952名运动员，参与了15个大项，102个小项的竞赛。其中男选手有1680名，女选手有1242名。



哈萨克斯坦代表团今年派出46名运动员参赛，参与了其中9个大项共57个项目。











其中参加冬季两项的我国选手包括瓦西里•帕德克托夫、马克西姆•布劳恩、提穆尔•哈米提戈廷、罗曼•叶尔明、弗拉迪斯拉夫•维滕科、哈利那•维什涅维西卡娅、达莉亚•科里米娜、奥尔佳•珀特拉尼娜、伊莉莎维塔•别琴科和艾莉娜•拉伊科娃。



速度滑冰选手有罗曼•科尔奇、丹尼斯•库辛、费德罗•梅津且夫、阿尔乔姆•克里克诺夫、斯坦尼斯拉夫•帕尔金和叶卡捷琳娜•艾多娃。



花样滑冰选手包括丹尼斯•谭、伊丽莎白•吐尔逊巴耶娃和艾莎•曼别科娃。



越野滑雪选手有阿列克谢•珀勒特拉宁、叶夫根尼•威尔琴科、丹尼斯•沃洛提卡、维塔利•扑卡卡罗、安娜•舍甫琴科、叶烈娜•克罗米娜和瓦雷利亚•图雷涅瓦。



短道速滑选手有阿布扎勒•阿基哈利耶夫、努尔别尔艮•朱玛哈兹耶夫、丹尼斯•尼基沙、叶尔克布兰•沙姆罕诺夫、米尔萨伊德•贾克斯巴耶娃、安娜斯塔希亚•科尔斯托娃和金龙阿（Kim Iong A）。



自由式滑雪雪上技巧选手包括迪米特里•雷克哈尔德、帕维尔•库勒马科夫、尤利亚•茄莉谢娃和阿瑶勒姆•阿米尔诺娃。



自由式滑雪空中技巧选手包括江波塔•阿勒达别尔艮诺娃、阿彦•卓勒达斯、阿克玛尔詹•卡勒木尔扎耶娃、马尔詹•阿克吉格特和伊利达尔•巴杜尔迪诺夫。



跳台滑雪为谢尔盖•塔卡琴科。



高山滑雪项目选手包括伊格罗•扎库尔达耶夫和玛利亚•格力高洛娃。



无舵雪橇选手为尼基塔•科佩林科。



此外，代表白俄罗斯队出战的哈萨克族选手迪娜拉•阿勒穆别科娃在冬季两项4 x 6公里接力赛中以1小时12分03.4秒的成绩获得奥运金牌。



据了解，迪娜拉•阿勒穆别科娃1996年出生于卡拉干达州阿拜县，并在3岁时随父母移民至白俄罗斯乔瑟市，其父亲为哈萨克族，母亲为白俄罗斯族。



阿勒穆别科娃2008年开始冬季两项运动员生涯，并多次获得白俄罗斯国内赛事冠军，并获得过冬季两项青年世锦赛冠军。



本届比赛，挪威和德国以14枚金牌并列金牌榜第一。奖牌榜方面，挪威以39枚奖牌领跑，并打破奖牌总数的冬奥纪录；东道主韩国17枚奖牌排名第6；中国获得1金6银2铜，排名14位；而哈萨克斯坦则以1枚铜牌位居28位。



值得一提的是，下届冬奥会将于2022年在中国的北京、张家口和延庆等地举行。











【编译：达娜】