北咸海水量增至23.5立方公里

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦水资源和灌溉部表示，通过加强水外交并协调锡尔河水量调度，流入北咸海的水量趋于稳定，北咸海水量已由2023年的18.4立方公里增至23.5立方公里。

哈萨克斯坦已与所有邻国建立跨境水资源合作法律框架，并推动双边委员会机制常态化运行。其中，哈萨克斯坦与乌兹别克斯坦已签署关于跨境水体共同管理和合理利用的协议。

水资源和灌溉部指出，通过协调锡尔河沿线水库运行，即使在枯水期，也能够维持流入北咸海的稳定水量。得益于此，北咸海水量从2023年的18.4立方公里增加至目前的23.5立方公里。

与此同时，过去两年约有30立方公里水流入巴尔喀什湖，有助于稳定湖泊水位。目前，在法国开发署支持下，哈方正在制定至2040年的巴尔喀什湖生态系统保护总体规划。

卡普恰盖水库已连续第三年实现100%蓄满。2024年至2025年，布赫塔尔马水库累计来水量达到586亿立方米，使水库得以重新蓄满，并为稳定调节额尔齐斯河流量创造条件。

哈萨克斯坦还在持续推进全社会节水意识建设。“节约用水——守护未来”项目框架内开展的公开课和生态主题活动，已覆盖全国超过330万名中小学生，约占全国学生总数的80%，同时还覆盖超过3.5万名大学生。相关活动已在2500多所学校、100多所职业院校和19所高校开展。

在“清洁哈萨克斯坦”全国生态行动框架下，“清澈泉源”行动也在持续推进。2025年至2026年，该行动覆盖全国所有地区，共完成94处泉源和62处水体的环境整治，超过2.4万人参与，累计清理垃圾近300吨。

行动期间，哈萨克斯坦还成立了水资源领域首个名为“未来之源”的志愿者组织。该项目最初由位于塔拉兹的哈萨克国立水利与灌溉大学学生发起，目前已逐步推广至全国其他地区。

2026年，水资源领域代表首次参加全国教师八月会议，并就如何将节水理念融入教育和育人过程提出建议。面向学校的节水主题教学资源《水之宝盒》也已编制完成。

该教学资源由哈萨克斯坦水资源信息分析中心联合法国开发署、联合国儿童基金会以及国际拯救咸海基金执行委员会共同编制。

此外，哈萨克斯坦还计划对全国4600公里水渠进行现代化改造。