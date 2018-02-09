第23届平昌冬奥会将于今日开幕

哈通社/平昌/2月9日 - 第23届冬季奥运会将于今日在韩国平昌开幕。

本届冬奥会哈萨克斯坦派出了49名运动员，将参与9个大项57个项目的比赛。平昌冬奥会将举办总计15个大项，102个小项的比赛。



哈萨克斯坦代表团运动员此前已在相关场地开展了赛前的适应性训练。



在此之际，有必要回顾一番哈萨克斯坦在冬季奥运会上的历史。



哈萨克斯坦历史上的首个冬奥会奖牌，是由来自库斯塔奈州的运动员伊万•格拉尼，于1976年在因斯布鲁克举行的第12届冬奥会上赢取的一枚铜牌。



1988年，在卡尔加里举行的第15届冬奥会上，我国运动员弗拉基米尔•萨哈诺夫赢得一枚银牌，另一名运动员弗拉基米尔•斯米尔诺夫赢得一枚银牌和一枚铜牌。



1994年第17届冬奥会上，哈萨克斯坦首次以独立国家身份参赛。在那一年，我国代表团收获了1金2银。



此后的多届冬奥会上，哈萨克斯坦始终未能再度获得金牌。



1998年冬奥会，哈萨克斯坦收获两枚铜牌；而2002年盐湖城冬奥会和2006年的都灵冬奥会，哈萨克斯坦代表团则毫无收获。



2010年的温哥华冬奥会上，冬季两项运动员叶烈娜•荷鲁斯塔列娃拿下了一枚银牌。



2014年，在俄罗斯索契冬奥会上，哈萨克斯坦花样滑冰运动员丹尼斯•谭以255.1分的成绩，取得第三名，赢得了一枚铜牌。



阿斯塔纳时间17:00整，平昌冬季奥运会开幕式将正式开始，阿布扎勒•阿基哈利耶夫将在开幕式上担任国旗手。



我国运动员在本届奥运会上将取得怎样的成绩，我们拭目以待。



【编译：木合塔尔·木拉提】