哈萨克斯坦电影《阿特拜的战斗》将在第23届上海电影节上放映

哈通社/北京/7月21日--由哈萨克斯坦导演阿迪尔汗·叶扎诺夫执导的电影《阿特拜的战斗》将在第23届上海国际电影节上放映，该电影节将于7月25日至8月2日在上海举行。

《阿特拜的战斗》（Atbai’s Fight）已被选为上海国际电影节的官方推荐-影展精粹分类。

上海国际电影节原定于2020年6月13日至22日举行，但由于受COVID-19大流行影响，组织者推迟了活动。

中国上海的居民将能够在上海的三家电影院观看电影《阿特拜的战斗》。分别是7月25日14:50-17:03在上海市沪北电影院、8月1日14:50-17:03在天山电影院-虹桥艺术中心旗舰店和8月2日14:50-17:03在上海UA梅龙镇广场电影城。

这部电影讲述了一个关于街头混混阿特拜的故事。阿特拜决定参加MMA锦标赛，而这场比赛的获胜者其实已被敲定。但是阿特拜决心要赢，因为对他来说，这次胜利是一次开启新生活的机会：既可以重新回到大型运动赛场上，又能让心爱的女人回心转意。

上海国际电影节是由国际电影制片人协会认可的中国最大电影节。

首届上海电影节于1993年举行，放映了来自33个国家的167部电影。2018年，在第21届电影节上有来自108个国家的3447部电影。

上海电影节的主要奖项是金爵奖。

【编译：阿拉依】