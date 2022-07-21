上半年哈国汽车出口增长23%

哈通社/努尔苏丹/7月21日 -- 哈萨克斯坦上半年生产车辆51565辆，而2021年同期为39482辆，汽车、挂车和半挂车产量增长30.6%。据哈萨克斯坦汽车企业协会称，该行业在机械制造业的份额已上升至37.5%。

2022年上半年，哈萨克斯坦对乌兹别克斯坦、俄罗斯、白俄罗斯和吉尔吉斯斯坦的汽车出口增长23%，达到4557辆，出口总金额超过539亿坚戈。

哈汽车企业协会预计，今年的增长将保持在20%以上。1-6月，哈萨克斯坦境内生产汽车51565辆，总产值超过5078亿坚戈。其中，乘用车46972辆（+35.8%），货运卡车3862辆（-9.4%），客车611辆（+14.4%），挂车、半挂车280辆，其他专用车辆设备120辆。卡车产量下降的原因是哈政府部门将卡车牵引车的报废税归零，这也导致一些货运卡车生产项目暂停。

总的来说，根据上半年的数据，最受欢迎的五个品牌（包括出口）依次是：雪佛兰（17650辆）、现代（16841辆）、起亚（6085辆）、拉达（4343辆）和江淮（3089辆）。从车型来看，雪佛兰Cobalt（11321辆）、雪佛兰Nexia（3988辆）、现代Sonata（3726辆）、现代Tucson（3707辆）和现代Elantra（3132辆）居于榜首。

此前有报道称，哈萨克斯坦经销商在6月份销售了11418辆新乘用车和轻型商用车，以及436辆卡车和公共汽车。

【编译：木合塔尔·木拉提】