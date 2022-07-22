努尔苏丹市将于23日起加强防疫措施

哈通社/努尔苏丹/7月22日 – 随着哈萨克斯坦首都努尔苏丹市被划入新冠病毒传播中等风险区域（黄区），努尔苏丹市首席卫生医师萨尔哈特·贝森诺娃签署了关于在首都范围内加强防疫措施的命令。

根据首都首席卫生医师的命令，将在市区范围内采取以下防疫措施：

·在人员密集的场所（公交车站、购物娱乐中心、贸易商行、室内市场、音乐厅、剧院、电影院、公共服务中心、银行、体育场馆等设施）、组织机构和城市公共交通工具内需佩戴口罩。五岁以下儿童，以及人员在用餐期间无需佩戴口；

·参与人数超过10人的会议（座谈会）转为线上模式举行；

·孕妇、因身体原因无法接种疫苗者以及与新冠感染者有密切接触的人员（不包括无法进行远程工作的工作人员）转为远程工作模式；

·在市民中加强关于接种和再接种新冠疫苗重要性的解释宣传工作；

·不得在教育机构中举办将多个小组或班级集中起来的群聚性质的活动（允许在小组内部组织活动）；

·在人群聚集的场所，尤其是公共交通工具中加强消毒和通风，并确保通风系统工作正常；

·责成努尔苏丹市公共卫生管理部门加强新冠疫苗接种和再接种工作开展力度。

该命令将于7月23日正式生效。

【编译：木合塔尔·木拉提】