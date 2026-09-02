国防部：今秋计划征召约2.3万人服义务兵役

（哈萨克国际通讯社讯） 根据哈萨克斯坦总统令，哈萨克斯坦秋季征兵工作已正式启动，各城市和地区征兵委员会开始开展相关工作。

据哈萨克斯坦国防部消息，截至2026年12月底，计划征召约2.3万名18至27岁、无延期服役或免服兵役依据的男性公民服义务兵役。

其中，超过1.2万人将进入武装力量服役，7000人进入国民警卫队，3000人进入国家安全委员会边防局，400余人进入紧急情况部，约300人进入国家警卫局。

目前，借助“数字征兵”项目，大部分征兵和兵役登记服务已实现主动式办理。包括公民变更居住地后的兵役登记、17岁青年初次兵役登记，以及延期服役和免服兵役手续等均已实现自动化。

公民可通过电子政府门户网站eGov个人账户查询本人兵役登记相关信息。

国防部还在持续提升义务兵役的吸引力。服役人员除可学习军事专业外，还可免费掌握劳动力市场需求较大的职业技能。目前相关职业约有20种，包括驾驶员、通信专业人员、辅助医疗人员和挖掘机操作员等。

此外，义务兵在服役期间可享受贷款还款延期政策，退役后还有机会无需参加全国统一高考，通过国家教育助学金进入高校学习。

国防部表示，将继续推进提高服役组织质量、发展数字化服务以及加强与军人家属沟通等项目，同时重点保障服役安全，提高武装力量开放度，并改善军人生活和社会保障条件。

义务兵役是国家国防体系的重要组成部分。接受军事训练的服役人员将成为国家动员储备力量。