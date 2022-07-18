过去24小时全国新增新冠确诊病例1 477例

哈通社/努尔苏丹/7月18日 -- 哈萨克斯坦新冠防控跨部门委员会公布的最新数据，在过去的24小时内，哈国全国新增经PCR检测确诊的COVID-19阳性病例1 477例，同时有316名患者痊愈。

过去24小时内新增病例在各地区的分布情况如下：

努尔苏丹市 - 493, 阿拉木图市 - 573, 奇姆肯特市 – 66, 阿克莫拉州 – 30, 阿克托别州 – 6, 阿拉木图州 - 91, 阿特劳州 - 30, 东哈州 - 8, 江布尔州 - 59, 西哈州 - 19, 卡拉干达州 - 33, 库斯塔奈州 - 6, 克孜勒奥尔达州 - 22, 曼格斯套州 - 6, 巴甫洛达尔州 - 10, 北哈州 - 5, 突厥斯坦州 - 20.

于此同时，全国各地区痊愈患者分布情况为：

努尔苏丹市 - 76, 阿拉木图市 - 232, 克孜勒奥尔达州 - 5, 巴甫洛达尔州 - 3,

自新冠疫情爆发至今，哈萨克斯坦累计确诊的COVID-19病例数为1 318 044例，其中痊愈人数为1 295 754人。

【编译：木合塔尔·木拉提】