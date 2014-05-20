英国猫咪24岁高龄破世界纪录 相当于人类114岁（图组）

哈新社阿斯塔纳讯，国际在线专稿：据英国《每日邮报》5月19日报道，英国伯恩茅斯一只花斑猫咪波佩日前被吉尼斯世界纪录认证为世界上年龄最大的猫，如今它已24岁高龄，相当于人类114岁。

波佩出生于1990年2月份，经历过5位英国首相。24岁的它相当于人类114岁高龄，仅比世界最年长老人大川美佐绪小2岁。继2013年美国堪萨斯州的猫咪霍伊特23岁去世后，波佩就成为了世界上最年长的猫。 据了解，波佩5岁时被玛格丽特•康纳及其女儿雅基收养。当它10岁时，开始随雅基及其丈夫安迪•韦斯特生活。现在，雅基与韦斯特已育有2子，分别为11岁和8岁。 尽管如今波佩又聋又瞎，年高体弱，但它据说依然是家中的"老大"。雅基说："人们总是问我如何令波佩如此长寿，我猜可能是因为它的合理饮食和足量锻炼。它总是通过散步保持健康，并且吃许多食物。"雅基透露，猫咪波佩早上吃饼干和罐装食物，有时候还为给它吃肯德基炸鸡、鱼以及薯条，有时也吃烤肉串。 吉尼斯世界纪录总编克雷格•格伦达表示："我们收到许多来自世界各地有关‘最年长猫'的申请，现在我很高兴证实，来自英国的波佩成为世界最年长的猫。如果有人认为他们的猫超过24岁，并且可以提供证明，请与我们联系。" 据悉，史上年龄最大的猫名叫克里姆•普夫，曾生活在美国奥斯汀，它的寿命为38年零3天。