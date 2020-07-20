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新冠肺炎：过去24小时哈新增确诊病例1499例
哈通社/努尔苏丹/7月20日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达7.18万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 1499例 确诊的COVID-19病例。
其中706例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 226 / 100
阿拉木图市 - 221 / 105
奇姆肯特市 - 43 / 22
阿克莫拉州 - 52 / 29
阿克托别州 - 13 / 2
阿拉木图州 - 43 / 33
阿特劳州 - 130 / 94
东哈州 - 112 / 36
江布尔州 - 104 / 58
西哈州 - 95 / 43
卡拉干达州 - 148 / 62
库斯塔奈州 - 56 / 40
克孜勒奥尔达州 - 19 / 9
曼格斯套州 - 42 / 36
巴甫洛达尔州 - 106 / 12
北哈州 - 69 / 19
突厥斯坦州 - 20 / 6
截至7月20日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 71838人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】