09:17, 23 七月份 2020 | GMT +6
过去24小时全国新增1646例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/7月23日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达7.67万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 1646例 确诊的COVID-19病例。
其中778例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 236 / 166
阿拉木图市 - 216 / 103
奇姆肯特市 - 36 / 20
阿克莫拉州 - 53 / 29
阿克托别州 - 39 / 17
阿拉木图州 - 69 / 32
阿特劳州 - 138 / 97
东哈州 - 210 / 91
江布尔州 - 48 / 23
西哈州 - 99 / 55
卡拉干达州 - 140 / 53
库斯塔奈州 - 52 / 25
克孜勒奥尔达州 - 77 / 12
曼格斯套州 - 47 / 15
巴甫洛达尔州 - 68 / 18
北哈州 - 99 / 7
突厥斯坦州 - 19 / 15
截至7月23日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 76799人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】