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过去24小时全国新增新冠确诊病例1685例
哈通社/努尔苏丹/7月22日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达7.5万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 1685例 确诊的COVID-19病例。
其中743例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 213 / 103
阿拉木图市 - 241 / 134
奇姆肯特市 - 38 / 10
阿克莫拉州 - 54 / 28
阿克托别州 - 50 / 30
阿拉木图州 - 54 / 27
阿特劳州 - 109 / 65
东哈州 - 238 / 115
江布尔州 - 42 / 23
西哈州 - 87 / 44
卡拉干达州 - 175 / 79
库斯塔奈州 - 54 / 17
克孜勒奥尔达州 - 115 / 34
曼格斯套州 - 49 / 18
巴甫洛达尔州 - 68 / 6
北哈州 - 82 / 4
突厥斯坦州 - 16 / 6
截至7月22日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 75153人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】