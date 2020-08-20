08:07, 20 八月份 2020 | GMT +6
新冠肺炎：过去24小时全国新增244例
哈通社/努尔苏丹/8月20日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数达10.38万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 244例 确诊的COVID-19病例。
其中110例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 38 / 8
阿拉木图市 - 24 / 8
阿克莫拉州 - 17 / 10
阿克托别州 - 6 / 5
阿拉木图州 - 4 / 1
阿特劳州 - 20 / 20
东哈州 - 27 / 4
江布尔州 - 8 / 7
西哈州 - 18 / 10
卡拉干达州 - 25 / 10
库斯塔奈州 - 13 / 4
克孜勒奥尔达州 - 1 / 1
曼格斯套州 - 7 / 7
巴甫洛达尔州 - 3 / 1
北哈州 - 16 / 5
突厥斯坦州 - 17 / 9
截至8月20日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 103815人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】