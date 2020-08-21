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新冠肺炎：过去24小时全国新增256例
哈通社/努尔苏丹/8月21日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数达10.4万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 256例 确诊的COVID-19病例。
其中103例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 8 / 3
阿拉木图市 - 32 / 6
奇姆肯特市 - 4 / 1
阿克莫拉州 - 14 / 8
阿克托别州 - 6 / 4
阿拉木图州 - 9 / 4
阿特劳州 - 18 / 17
东哈州 - 31 / 8
江布尔州 - 8 / 6
西哈州 - 17 / 9
卡拉干达州 - 22 / 12
库斯塔奈州 - 12 / 1
克孜勒奥尔达州 - 6 / 3
曼格斯套州 - 8 / 8
巴甫洛达尔州 - 33 / 3
北哈州 - 14 / 3
突厥斯坦州 - 14 / 7
截至8月21日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 104071人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】