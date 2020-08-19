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新冠肺炎：过去24小时全国新增271例
哈通社/努尔苏丹/8月19日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数达10.35万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 271例 确诊的COVID-19病例。
其中148例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 27 / 13
阿拉木图市 - 22 / 17
奇姆肯特市 - 3 / 2
阿克莫拉州 - 16 / 9
阿克托别州 - 5 / 4
阿拉木图州 - 16 / 13
阿特劳州 - 17 / 14
东哈州 - 30 / 11
江布尔州 - 9 / 7
西哈州 - 28 / 20
卡拉干达州 - 27 / 17
库斯塔奈州 - 14 / 1
克孜勒奥尔达州 - 2 / 2
曼格斯套州 - 8 / 8
巴甫洛达尔州 - 7 / 2
北哈州 - 18 / 4
突厥斯坦州 - 22 / 4
截至8月19日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 103571人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】