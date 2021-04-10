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哈萨克斯坦24小时内新增2734例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/4月10日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增2734例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至4月10日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达266 677人。
全国各地区新增病例情况分别为：
努尔苏丹市 - 35001（+548）,
阿拉木图市 - 40370（+715）,
奇姆肯特市 - 7469（+85）,
阿克莫拉州 - 15997（+99）,
阿克托别州 - 6402（+166）,
阿拉木图州 - 16234（+369）,
阿特劳州 - 19741（+146）,
东哈州 - 23259（+59）,
江布尔州 - 6690（+39）,
西哈州 - 16140（+130）,
卡拉干达州 - 1886（+171）,
库斯塔奈州 - 14128（+32）,
克孜勒奥尔达州 - 4330（+42）,
曼格斯套州 - 4659（+31）,
巴甫洛达尔州 - 19433（+37）,
北哈州 - 13277（+44）,
突厥斯坦州 - 4661（+21）。