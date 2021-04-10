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    09:00, 10 四月 2021 | GMT +6

    哈萨克斯坦24小时内新增2734例新冠确诊病例

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    哈通社/努尔苏丹/4月10日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增2734例经PCR检测确诊的COVID-19病例。

    截至4月10日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达266 677人。

    全国各地区新增病例情况分别为：

    努尔苏丹市 - 35001（+548）,
    阿拉木图市 - 40370（+715）,
    奇姆肯特市 - 7469（+85）,
    阿克莫拉州 - 15997（+99）,
    阿克托别州 - 6402（+166）,
    阿拉木图州 - 16234（+369）,
    阿特劳州 - 19741（+146）,
    东哈州 - 23259（+59）,
    江布尔州 - 6690（+39）,
    西哈州 - 16140（+130）,
    卡拉干达州 - 1886（+171）,
    库斯塔奈州 - 14128（+32）,
    克孜勒奥尔达州 - 4330（+42）,
    曼格斯套州 - 4659（+31）,
    巴甫洛达尔州 - 19433（+37）,
    北哈州 - 13277（+44）,
    突厥斯坦州 - 4661（+21）。


    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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