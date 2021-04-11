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哈萨克斯坦24小时内新增2842例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/4月11日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时，哈萨克斯坦新增2842例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至4月11日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达269 519人。
全国各地区新增病例情况分别为：
阿拉木图市 - 41079（+709）,
努尔苏丹市 - 35592（+591）,
东哈州 - 23319（+60）,
巴甫洛达尔州 - 19475（+42）,
阿特劳州 - 19872（+131）,
卡拉干达州 - 19096（+210）,
阿克莫拉州 - 16100（+103）,
西哈州 - 16267（+127）,
阿拉木图州 - 16589（+355）,
库斯塔奈州 - 14161（+33）,
北哈州 - 13323（+46）,
奇姆肯特市 - 7557（+86）,
江布尔州 - 6739（+49）,
阿克托别州 - 6604（+202）,
突厥斯坦州 - 4685（+24）,
曼格斯套州 - 4689（+30）,
克孜勒奥尔达州 - 4372（+42）。