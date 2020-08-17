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新冠肺炎：过去24小时全国新增337例
哈通社/努尔苏丹/8月17日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达10.3万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 337例 确诊的COVID-19病例。
其中172例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 34 / 12
阿拉木图市 - 51 / 31
奇姆肯特市 - 4 / 2
阿克莫拉州 - 24 / 15
阿克托别州 - 2 / 2
阿拉木图州 - 5 / 2
阿特劳州 - 10 / 6
东哈州 - 36 / 11
江布尔州 - 10 / 5
西哈州 - 24 / 15
卡拉干达州 - 37 / 14
库斯塔奈州 - 19 / 10
曼格斯套州 - 14 / 14
巴甫洛达尔州 - 22 / 7
北哈州 - 25 / 11
突厥斯坦州 - 20 / 15
截至8月17日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 103033人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】