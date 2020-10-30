08:10, 30 10月 2020 | GMT +6
过去24小时全国新增392例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/10月30日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 392 例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至10月30日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达111492人 。
各地区累计确诊和新增情况如下：
努尔苏丹市 - 14537 (+27)
阿拉木图市 - 14711 (+18)
奇姆肯特市 - 5232 (+1)
阿克莫拉州 - 3684 (+20)
阿克托别州 - 3305 (+12)
阿拉木图州 - 5131 (+19)
阿特劳州 - 11282 (+12)
东哈州 - 9565 (+205)
江布尔州 - 4183 (+3)
西哈州 - 7000 (+8)
卡拉干达州 - 10542 (+10)
库斯塔奈州 - 3616 (+8)
克孜勒奥尔达州 - 3262 (+3)
曼格斯套州 - 3392 (+1)
巴甫洛达尔州 - 4219 (+23)
北哈州 - 4417 (+17)
突厥斯坦州 - 3414 (+5)
【编译：木合塔尔·木拉提】