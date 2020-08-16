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过去24小时全国新增409例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/8月16日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达10.26万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 409例 确诊的COVID-19病例。
其中213例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 63 / 32
阿拉木图市 - 32 / 12
奇姆肯特市 - 3 / 1
阿克莫拉州 - 26 / 15
阿克托别州 - 8 / 4
阿拉木图州 - 19 / 14
阿特劳州 - 17 / 12
东哈州 - 60 / 27
江布尔州 - 12 / 5
西哈州 - 29 / 17
卡拉干达州 - 37 / 21
库斯塔奈州 - 21 / 16
曼格斯套州 - 14 / 13
巴甫洛达尔州 - 18 / 4
北哈州 - 26 / 7
突厥斯坦州 - 24 / 13
截至8月15日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 102696人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】