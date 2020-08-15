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过去24小时全国新增439例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/8月15日 – 哈萨克斯坦新冠肺炎累计确诊人数已达10.2万多人。
据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 439例 确诊的COVID-19病例。
其中180例为无症状冠状病毒携带者。
各地区新增情况如下（新增数/无症状病毒携带者数）：
努尔苏丹市 - 29 / 0
阿拉木图市 - 52 / 14
奇姆肯特市 - 9 / 5
阿克莫拉州 - 14 / 8
阿克托别州 - 14 / 9
阿拉木图州 - 17 / 10
阿特劳州 - 17 / 15
东哈州 - 85 / 25
江布尔州 - 14 / 6
西哈州 - 26 / 15
卡拉干达州 - 39 / 19
库斯塔奈州 - 25 / 3
克孜勒奥尔达州 - 5 / 4
曼格斯套州 - 15 / 14
巴甫洛达尔州 - 35 / 18
北哈州 - 28 / 7
突厥斯坦州 - 15 / 8
截至8月15日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数已达 102287人 。
【编译：木合塔尔·木拉提】