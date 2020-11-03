08:10, 03 11月 2020 | GMT +6
过去24小时全国新增442例新冠确诊病例
哈通社/努尔苏丹/11月3日 -- 据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台coronavirus2020.kz数据，过去24小时内，哈萨克斯坦新增 449例经PCR检测确诊的COVID-19病例。
截至11月3日0时，哈萨克斯坦全境COVID-19患者累计确诊人数达113309人 。
各地区累计确诊和新增情况如下：
努尔苏丹市 - 14644 (+19)
阿拉木图市 - 14802 (+25)
奇姆肯特市 - 5240
阿克莫拉州 - 3805 (+28)
阿克托别州 - 3330 (+5)
阿拉木图州 - 5175 (+17)
阿特劳州 - 11309 (+7)
东哈州 - 10521 (+226)
江布尔州 - 4195 (+4)
西哈州 - 7050 (+13)
卡拉干达州 - 10606 (+16)
库斯塔奈州 - 3669 (+15)
克孜勒奥尔达州 - 3262
曼格斯套州 - 3405
巴甫洛达尔州 - 4341 (+40)
北哈州 - 4537 (+34)
突厥斯坦州 - 3418
【编译：木合塔尔·木拉提】